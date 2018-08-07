Українські чиновники завжди дбають про інтереси громадян, саме тому вони говорять про втілення нових ідей, таких, як Hyperloop та багатоповерхові автоматизовані гаражі.

Заступник міністра в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Лев Парцхаладзе, вважає що для зміни життя людей на краще необхідно оновити Державні будівельні норми. Про це чиновник написав на своїй сторінці у FB.

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“Ми пропонуємо ввести нову зміну в ДБН «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» щодо можливості проектування автоматизованих гаражів”, пише він. «”Світ не стоїть на місці і поступово переходить на автоматизацію усіх можливих процесів, зокрема і будівництво впроваджує Сучасні будівельні норми”, вважає пан Парцхаладзе.

На його думку автоматизовані стоянки більш зручні, ніж звичні гаражі. По-перше, для їх розміщення потрібно набагато менше простору ніж для звичайних чи механізованих парковок, тому їх можна розміщувати, наприклад, в центральних районах великих міст. По-друге, це економія часу водіїв завдяки автоматичному процесу в’їзду та виїзду автомобіля на місце для паркування.

Очевидно, що створення таких стоянок дасть чиновникам право (хоча б моральне) зносити звичні гаражі у великих містах і торгувати землею під забудову.

Нагадаємо, що недавно київська влада намагалась знищити гаражі на вулиці Туполева.

Власники гаражів у відчаї, щоб привернути до себе увагу, перекрили рух для автомобілів. Один з невдоволених водіїв почав стріляти в протестуючих та прострелив літньому чоловіку ногу.