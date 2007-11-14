На Шулявському шляхопроводі розпочали перенесення інженерних мереж. Там виконують першочергові попередні роботи, здійснення яких необхідне для підсилення безпеки ділянки.

Найближчим часом внесуть часткові зміни до організації руху, а згодом, як і планувалося, відбудеться часткове його обмеження, - пояснив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

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Реконструкція мостового переходу необхідна, у першу чергу, для безпеки руху транспорту. А першочергові заплановані роботи уже розпочалися. Строки переносилися, але зараз на мосту працюють спеціалісти, магістральних інженерних мереж там чимало.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.11.2007 No 1456 “Про реконструкцію транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському районі м. Києва” замовником реконструкції транспортної розв'язки визначено Дирекцію будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.

Як пояснив генеральний директор Дирекції Максим Калінін, Дирекцією було проведено процедуру закупівлі на виконання проектних робіт по вказаному об'єкту та 16.12.2016 підписано договір з генеральною проектною організацією - ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "УКРБУД".

Потім, у травні 2017 року на секції містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури, були розглянуті чотири варіанти реконструкції транспортної розв'язки та членами секції одностайно визнано найбільш доцільним та оптимальним варіант у вигляді неповного листа конюшини, - говорить Максим Калінін.

Ми у січні цього року вже отримали експертний звіт щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обгрунтуванням реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана.

Його наприкінці березня було схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) No 489 “Про схвалення техніко-економічного обгрунтування «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва”.

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Далі у березні, в доволі стислі терміни вдалося отримати й експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертиза”, - продовжує Максим Калінін. - Провели процедуру закупівлі й визначили генеральну підрядну організацію на будівельно-монтажні роботи з реконструкції транспортної розв'язки. Підрядник, який виграв у конкурсі, був визначений також швидко – на початку червня. Переможцем відкритих торгів стало ТОВ “Північно-Український Альянс”, з ним укладено договір.

Вже 5 липня Дирекцією отримано розпорядження КМДА “Про затвердження проекту “Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва». Держбудінспекція України надала дозвіл на виконання будівельних робіт.

За словами Максима Калініна, транспортна розв'язка запроектована в двох рівнях на перетині вулиці Олександра Довженка та проспекту Перемоги і має 4 смуги руху по проспекту Перемоги в кожному напрямку.

Розв'язка в перспективі після зносу корпусу заводу Більшовик буде вибудована у вигляді неповного листа конюшини з використанням прилеглих вулиць Антона Цедіка та Петра Нестерова для влаштування правого повороту з вул. О. Довженка на просп. Перемоги, лівого повороту з вул. О. Довженка на просп. Перемоги та правого повороту з просп. Перемоги на вул. В. Гетьмана. В напрямку вул. О. Довженка – В. Гетьмана передбачено будівництвом шляхопроводу з 8 смугами руху на спорудi.

До вирішення питання знесення цеху правий поворот з просп. Перемоги буде здійснюватись з використанням прилеглих вулиць Гарматна та Виборзька. Рух Шулявським шляхопроводом перекриють повністю.

На час реконструкцію транспортної розв'язки Шулявський шляхопровід перекривається повністю. Організація дорожнього руху на період будівництва передбачає забезпечення роботи громадського та іншого транспорту по просп. Перемоги без змін.

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На сьогоднішній день виконуються підготовчі роботи з реконструкції транспортної розв'язки. Відповідно нормативних термінів будівництва та експертного звіту ДП “Укрдержбудекспертиза” роботи з реконструкції триватимуть 17,5 місяців.

Згідно експертного звіту вартість реконструкції складає 830,1 млн. грн. Фінансування об'єкту планується виконувати за бюджетні кошти.