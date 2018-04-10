Інцидент стався в самому центрі столиці України – поблизу Майдану Незалежності.

Автомобіль Honda Civic з номерами Закарпатської області 10 квітня 2018 року стояв на розвороті громадського транспорту поблизу Майдану Незалежності та не давав змоги здійснити маневр тролейбусу. Тоді його пасажири вийшли й вчинили самосуд: розбили вітрове скло автомобіля.

Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua. Чи допоміг цей вчинок здійснити розворот тролейбусу, на сайті не повідомляється.

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