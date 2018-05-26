Відео з російського міста Сєров доводить, що головні проблеми цієї країни усе ще актуальні.

У відеоролику двоє робітників проводять ямковий ремонт дороги, використовуючи для цього ручний каток. Та не зовсім так, як звичайно.

Аби збільшити тиск ручного катка, один з чоловіків вмощується на нього верхи, а другий вже робить те, що й потрібно – себто свіжий утрамбовує асфальт. На фоні відеозапису чутно іронічний сміх свідків цього дійства.

“Ноу-хау. Цілком може встати в один ряд з історією Сєровського бараку, будинку зі сталагмітом або знаменитого YouTube-відео "В Сєрові нічого не відбувається. Сумно, чесно кажучи, що рідне місто моїх бабусі і дідуся з'являється у більше з таких приводів, ніж новинами про перемоги і досягнення місцевої адміністрації”, – написав на своїй сторінці у Facebook місцевий депутат, повідомляє “За рулем”.

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