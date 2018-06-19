Що робити, якщо стрілка показника температури сигналізує про перегрів, з-під капота валить пар, а під машиною утворюється калюжа з охолоджувальної рідини? У нас є відповіді на ці питання.

З настанням спеки потрібно приділяти пильну увагу показнику температури двигуна. Особливо – при русі на низьких швидкостях, тривалій роботі двигуна на холостому ходу, в пробках і тягучках, а також при активному драйві і тривалій роботі двигуна на максимальних обертах.

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Як помітити проблеми в системі охолодження

Якщо ви помітили, що температура двигуна перевищує нормальну – зупиніться, відкрийте капот і перевірте рівень охолоджувальної рідини. ВАЖЛИВО! Ні в якому разі не відкривайте кришку бачка радіатора або розширювального бачка, поки двигун не охолоне!

Приблизно так виглядає розширювальний бачок системи охолодження. Як правило, він прозорий і дозволяє контролювати рівень рідини без відкривання.

Якщо розширювальний бачок не прозорий, у ньому не видно рідини через забруднення або ви не знаєте де він знаходиться – шукайте верхній патрубок радіатора. Він чорного кольору, 4-6 сантиметрів в діаметрі, з'єднує двигун з радіатором і він гарячий. До нього можна доторкатися, але тримати на ньому руку довше кількох секунд не вийде.

Головне – переконатися, що він знаходиться під тиском. На дотик повинен бути пружним, як злегка приспущений футбольний м'яч (нормальний робочий тиск більшості систем охолодження – близько однієї атмосфери, як у недокачаного колеса).

Верхній патрубок радіатора, як правило, знаходиться в доступному місці і дозволяє контролювати температуру і тиск в системі охолодження.

Якщо патрубок гарячий і твердий – швидше за все, витоку охолоджувальної рідини немає. Це добре. В такому випадку можна охолодити двигун за допомогою печі. Переведіть регулятор температури в салоні в максимальне положення, включайте обдув на максимум (не забудете вимкнути кондиціонер) і відкривайте вікна.

Протягом кількох хвилин показник температури двигуна повинен піти вниз. Якщо температура нормалізувалася, можна продовжити рух не вимикаючи обігрівач. Так можна дістатися до автосервісу, не зіпсувавши двигун.

Якщо двигун "закипів"

Якщо патрубок занадто м'який і не дуже гарячий – у системі витік! А рідина, швидше за все, вже витекла або витікає. Під машиною – калюжа. У такому випадку потрібно заглушити автомобіль і дочекатися, поки він охолоне хоча б до 40-60 градусів. Як правило, це займає 20-30 хвилин. Тільки після цього можна заливати в радіатор або розширювальний бачок охолоджувальну рідину або воду.

Заборонено заливати воду або будь-яку іншу охолоджувальну рідину в гарячий мотор. Обов'язково потрібно дочекатися, поки він охолоне.

Не можна заливати рідину в гарячий мотор – різкий перепад температури може призвести до виходу з ладу окремих деталей двигуна. Якщо вода зразу витікає – викликайте евакуатор або буксируйте авто до найближчого автосервісу.

Якщо витікання незначне, можна продовжувати рух, пильно спостерігаючи за температурою, періодично зупиняючись і доливаючи воду або охолоджувальну рідину в радіатор або розширювальний бачок.

Головні причини перегріву

Термостат – пристрій, що управляє потоком охолоджувальної рідини. При досягненні певної температури термостат автоматично відкриває протік для рідини в радіатор охолодження, при охолодженні, назад його перекриває. Найбільш поширена несправність – заклинювання в закритому положенні. У такому разі охолоджувальна рідина циркулює тільки в моторі (по малому колу) і не потрапляє в радіатор охолодження, в результаті двигун перегрівається.

Деколи несправність термостата проявляється мінливо – він може підклинювати періодично

Діагностується несправність термостата досить просто: якщо температура двигуна вже перевищує норму, а нижній патрубок, що з'єднує двигун з радіатором, холодний (можна тримати рукою більше кількох секунд) – термостат потребує заміни.

Якщо термостат справний, але автомобіль все одно перегрівається, слід звернути увагу на вентилятор охолодження. Непряма ознака його виходу з ладу – двигун перегрівається тільки під час руху на малих швидкостях або в пробках. При цьому на швидкості більше 30-40 км/год мотор тримає необхідну робочу температуру.

Вентилятор охолодження повинен включатися, як тільки температура двигуна досягла максимуму, а зустрічного потоку повітря недостатньо для охолодження радіатора.

Якщо вентилятор системи охолодження не працює, слід перевірити ланцюг живлення. Частіше виходять з ладу датчик включення, реле або запобіжник.

У більшості автомобілів цей вентилятор електричний. Якщо він не вмикається, не поспішайте його міняти. Можливо проблема в датчику, який відповідає за його включення, запобіжнику, реле або проводці. Діагностику краще почати саме з цих компонентів.

Несправна термомуфта веде до перегріву в пробках, тягучках і тривалій роботі на холостих обертах

Якщо автомобіль обладнаний термомуфтою, слід перевірити її справність. При прогазовках на повністю прогрітому моторі віскомуфта з вентилятором повинна клинити і потік повітря, що продувається через радіатор, повинен збільшуватися. Як правило, це супроводжується додатковим шумом.

Інші причини перегріву

Також причиною перегріву може стати забитий зовні радіатор. Його стан не завжди можна визначити візуально, тому фахівці рекомендують періодично його продувати або промивати. Правда, в деяких автомобілях для проведення цієї операції його потрібно демонтувати.

Забитий брудом радіатор веде до перегріву двигуна. Фахівці рекомендують його продувати або промивати раз на кілька років

Також можливий перегрів через повітряну пробку в системі охолодження. Але варто пам'ятати, що просто так вона не утворюється – найчастіше повітряна пробка залишається після операцій, пов'язаних зі зливанням і заливанням охолоджувальної рідини. Для її усунення потрібно просто випустити зайве повітря з верхньої точки. Як правило, в цих місцях передбачені спеціальні штуцери.

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У ситуації, коли холодний двигун дуже швидко набирає робочу температуру і настільки ж швидко перегрівається, при цьому перерахованих вище несправностей не виявлено, слід демонтувати насос системи охолодження (помпу). Трапляється, що крильчатка, яка повинна розкручувати рідину, руйнується, і насос просто перестає прокачувати рідину.

Порушення герметичності камери згоряння також може бути причиною перегріву двигуна. Для діагностики таких несправностей потрібне спеціальне обладнання

Також можливою причиною перегріву може бути пробій прокладки головки блоку циліндрів або тріщина в голівці блоку. Іноді в таких випадках з вихлопної труби йде густий пар. Це вагома причина для розбирання мотора.

Але якщо пара з вихлопної не йде, це ще не означає, що систему охолодження ізольовано від камери згоряння. Точний діагноз можна поставити тільки за допомогою спеціального обладнання. Наприклад, за допомогою пристрою JTC 1236, який здатен визначити наявність вихлопних газів в системі охолодження.

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Є й інші можливі причини перегріву двигуна. Серед них – некоректна робота паливної системи, системи запалювання, несправність клапана скидання в системі охолодження, забруднення радіатора зсередини неякісною охолоджувальною рідиною або домішками, некоректна інсталяція ГБО та інші причини. Для якісної діагностики слід звертатися до професіоналів – краще витратити більше на діагностику, ніж довго і безрезультатно "лікувати не ту хворобу".