Для тих, хто в приватному порядку займається купівлею автомобілів з метою їх подальшого перепродажу, настали непрості часи. Можливо, їм навіть доведеться платити податки.

Кабінет Міністрів постановою №637 від 22.08.2018 року вніс зміни в Правила державної реєстрації автомобілів, раніше прописані в постанову КМУ 1388. Найголовніша зміна – це скасування операції "зняття з обліку транспортного засобу". І це нововведення змусило захвилюватися перекупів.

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Раніше схема викупу автомобілів підприємливими громадянами, в народі іменованих перекупами, виглядала наступним чином. Підшукавши відповідний автомобіль, перекуп просив продавця зняти його з обліку і виписати на нього генеральну довіреність. Коли перекуп знаходив вже нового покупця, він на підставі довіреності продавав йому автомобіль, тим самим залишаючись у тіні і не сплачуючи податок з цієї угоди.

Урядове нововведення порушило звичний розклад. Тепер операцію “зняття з обліку” скасовано (крім виняткових випадків), а замість неї автомобіль відразу переоформляється на нового власника. Тобто, перекупам тепер або доведеться оформляти автомобіль на себе, а при продажу його сплачувати податок (при другій або більше угоді за рік), або переконувати продавця продати йому автомобіль за дорученням.

На другий шлях, особливо після введення фотофіксації порушень ПДР, погодяться далеко не всі. Крім того, перекупи почнуть нести ризики набагато більші, якщо продавець раптом виявиться недобросовісним і захоче скасувати довіреність.

Як повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, постанова Кабміну дійсно зачіпає бізнес приватних перекупів. Їм тепер або доведеться працювати на тих же умовах, як і майданчики або автосалони, які здійснюють трейд-ін автомобілів.

Говорити про повну ліквідацію тіньових перекупок поки передчасно. Але бізнес-модель приватного викупу явно зазнає зміни.

Що стосується ринку офіційного трейд-ін, то тут схема також трохи змінилася. Як повідомив голова Всеукраїнської Асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко: Згідно постанови КМУ 1388 підставою для реєстрації авто на нового власника при комісійному продажу є: договір комісії між старим власником і автосалоном плюс договір купівлі/ продажу між автосалоном і новим власником. А авто знято з обліку чи ні? Законодавство цього не регламентує, тому СЦ МВС зобов'язані приймати на реєстрацію і комісійні або трейдиновські авто, які не зняті з обліку.