Перекупники продають свої ж авто під виглядом спеціалістів з підбору машин.

Через велику кількість битих та втоплених автомобілів на ринку вживаних машин останнім часом стала популярна послуга експерта з авто підбору. Така людина надає послугу з вибору та перевірки автомобіля, який потрібен клієнту.

Послуга виглядає наступним чином: потенційний клієнт оголошує експерту критерії бажаної машини: ціновий діапазон, марку, модель, тип кузова, пробіг, колір тощо. Експерт або клієнт (чи вони разом) обирають кілька машин з тих, що пропонуються на ринку вживаних авто (на базарі, за об’явами в Інтернеті тощо).

Після цього експерт перевіряє обрані машини за різними параметрами. Він досліджує документи, історію машини, цілісність лако-фарбового покриття, елементів підвіски та силового агрегату. Перевіряє, чи справді вказаний на одометрі пробіг відповідає дійсному. Після цього експерт рекомендує майбутньому автовласнику найбільш "чистий" автомобіль. За це він отримує від покупця грошову винагороду.

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Так виглядає послуга автоексперта в ідеалі. Однак останнім часом ця послуга стала настільки популярною на ринку, що "експертами" почали ставати навіть самі перекупники. Оскільки серед перекупників вживаних авто завжди існує зв’язок, вони знають, хто з колег який автомобіль продає. Перекупи подають в інтернеті оголошення про послуги "експерта", а коли знаходиться клієнт на автомобіль, який продає хто-небудь з його колег, він рекомендує саме цю машину. Незважаючи на негативну історію, скручений пробіг чи сліди від ремонту. За це він отримує як винагороду від клієнта, так і "відкат" від колеги-перекупника.

Окрім того, багато автоекспертів зацікавлені швидше знайти клієнту автомобіль, щоб не витрачати багато часу на пошук "ідеальної" машини. Тому навіть дізнавшись про недоліки машини, можуть не сповістити про них покупцю.

Звичайно, не всі експерти з підбору автомобіля працюють таким чином – на ринку багато людей, яким репутація важливіша за миттєву вигоду. Тому до вибору автоексперта треба підходити не менш зважено, ніж до підбору автомобіля – обговорювати об’єм його роботи, відповідальність та самому не втрачати пильність при підборі машини.

Приклад, як автоексперт оглядав битий автомобіль та "впарив" його клієнту, дивіться на відео:

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