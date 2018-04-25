Активісти однієї з громадських організацій, яка відстоює права користувачів нерозмитнених автомобілів, святкують чергову перемогу. Штраф за використання автомобіля з іноземною реєстрацією скасовано судом.

Штраф, виписаний митницею одному з користувачів автомобілів на іноземній реєстрації, скасовано судом. Але розгляд потребував від обвинуваченого досить багато ресурсів, сил і часу – процес тривав півроку. Подробиці у відео:

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