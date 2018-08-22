Тих, хто експлуатує автомобіль на іноземній реєстрації по схемі транзиту і змушений кожні п’ять або десять днів перетинати кордон, чекає спрощена та пришвидшена процедура. Що правда, поки що, тільки в одному пропускному пункті.

У пункті пропуску "Паланка" на молдавсько-українському кордоні до кінця поточного року повинні запустити електронний квиток (E-Ticket). Такий захід значно спростить процедуру перетину кордону як для громадян, так і для транспортних засобів.

Як повідомляють на сайті Державної фіскальної служби України, це питання обговорювалося в Одесі під час технічної зустрічі відомств двох країн.

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Систему планують запустити в пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне".

За допомогою E-Ticket митним і прикордонним відомствам двох країн не потрібно буде кожен раз вводити інформацію в інформаційні системи. На пункті пропуску відеосистема буде автоматично зчитувати номерні знаки транспортних засобів, які перетинають кордон. А після того як громадяни пред'являть документи першої контролює службі (прикордонної поліції Республіки Молдова або Держприкордонслужбі України), співробітники відомств внесуть необхідну інформацію в систему "E-Ticket", і вона відразу автоматично стане доступна іншим службам, які здійснюють контроль у пункті пропуску.

Таким чином, "E-Ticket" дозволить обмінюватися інформацією щодо громадян і транспортних засобів між усіма службами на кожному етапі контролю.