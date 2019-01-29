Нові діапазони визначення ставки розміру збору у Пенсійний фонд при першій реєстрації автомобіля.

Одне з важливих питань, що цікавить автомобілістів, котрі обмірковують купівлю авто, – це розмір збору за першу реєстрацію автомобіля, який необхідно сплачувати перед тим, як отримати нові номерні знаки на свій “свіжопригнаний” автомобіль, або ж на “легалізовану” легківку, яка раніше їздила по Україні на єврономерах.

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Цей збір стягується і при реєстрації нових авто. Також у законодавстві присутня вимога сплачувати збір до ПФ усім юридичним особам при продажі легкових автомобілів. Розмір збору залежить від вартості автомобіля, та становить від 3 до 5 відсотків.

Діапазони вартості “прив’язані” до розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, встановленого на 1 січня поточного року. Тобто, у випадку зміни РПМ до 1 січня 2020 р., діапазони для визначення розміру збору протягом року змінюватись не будуть. Звільнення від сплати цього збору передбачені лише у випадку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, а також у разі успадкування легкового авто відповідно до закону.

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