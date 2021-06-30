Наступне покоління Porsche Macan вийде у 2023 році на основі електричної платформи, розробленої у співпраці з Audi, і не буде мати версій з традиційними двигунами.

Наступне покоління Porsche Macan буде повністю електричним. Це єдина впевнена річ, оскільки це було підтверджено самим Porsche. Цього разу у нас є шпигунські фотографії з оригіналу, який проходить широке тестування. Коли Porsche випускає власні фотографії замаскованих оригіналів, деякі фотографії можуть не дати нам великих новин, але ми маємо ідею зсередини.

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Новий Macan базуватиметься на новій платформі з абревіатурою PPE, що походить від слів Premium Platform Electric, і яка була розроблена спільно з Audi. Хоча платформа для також електричного Taycan була розроблена для автомобілів з низьким центром ваги, вона також підходить для автомобілів з високим центром ваги, таких як Macan, за словами головного інженера Porsche Майкла Штайнера. Як і очікувалося, новий Macan буде використовувати ту саму технологію акумулятора на 800 вольт, що і Taycan.

Можливо, Audi використовуватиме платформу PPE для майбутньої електричної моделі, яку називають Q6 e-tron. Дуже ймовірно, що і Porsche, і Audi використовуватимуть цю платформу в майбутньому для більшої кількості електричних позашляховиків.

У тестовому прототипі Macan, який ми бачимо на фото, видно що ліхтарі мають подібну форму до Porsche Taycan, навіть якщо камуфляж намагається їх приховати. Стиль кузова більше нагадує купе з відкидним заднім спойлером. Він дуже схожий на Cayenne Coupe з боків кузова та задніх кутів.

Зараз ми не маємо більше інформації про потужність електричного Porsche Macan, але за словами доктора Майкла Штайнера, електричний Macan підніметься до рівня продуктивності Turbo та Turbo S.

Як повідомляється, виробництво електричного Macan розпочнеться в кінці 2022 року, а модель з’явиться на ринку в 2023 році. Нинішній Macan, що працює на двигуні внутрішнього згоряння, планується зберегти ще кілька років, аби продаватись разом з електричною версією.