Следующее поколение Porsche Macan выйдет в 2023 году на основе электрической платформы, разработанной в сотрудничестве с Audi, и не будет иметь версий с традиционными двигателями.

Следующее поколение Porsche Macan будет полностью электрическим. Это единственная уверенная вещь, поскольку это было подтверждено самим Porsche. На этот раз у нас есть шпионские фотографии с оригинала, который проходит широкое тестирование. Когда Porsche выпускает собственные фотографии замаскированных оригиналов, некоторые снимки могут не дать нам больших новостей, но у нас есть кадр изнутри.

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Новый Macan будет базироваться на новой платформе с аббревиатурой PPE, которая происходит от слов Premium Platform Electric и была разработана совместно с Audi. Хотя платформа для электрического Taycan была разработана для автомобилей с низким центром тяжести, она также подходит для автомобилей с высоким центром тяжести, таких как Macan, по словам главного инженера Porsche Майкла Штайнера. Как и ожидалось, новый Macan будет использовать ту же технологию батареи на 800 вольт, что и Taycan.

Возможно, Audi будет использовать платформу PPE для будущей электрической модели, называемой Q6 e-tron. Очень вероятно, что и Porsche и Audi будут использовать эту платформу в будущем для большего количества электрических внедорожников.

В тестовом прототипе Macan, который изображен на фото, видно, что фонари имеют похожую форму как у Porsche Taycan, даже если камуфляж пытается их скрыть. Стиль кузова больше напоминает купе с откидным задним спойлером. Он очень похож на Cayenne Coupe по бокам кузова и задним углам.

Пока мы не имеем больше информации о мощности электрического Porsche Macan, но по словам доктора Майкла Штайнера, электрический Macan поднимется до уровня производительности Turbo и Turbo S.

Как сообщается, производство электрического Macan начнется в конце 2022 года, а модель появится на рынке в 2023 году. Нынешний Macan, который работает на двигателе внутреннего сгорания, планируется сохранить еще несколько лет, чтобы продавать вместе с электрической версией.