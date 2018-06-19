Яким був перший автомобіль знаменитої марки BMW? Не впевнені, що нинішнім фанатам баварського бренда сподобається відповідь на це питання.

Перший автомобіль нині знаменита баварська марка випустила, м'яко кажучи, запізно: в 1929 році, коли, наприклад, Peugeot вже відсвяткувала 40-річчя свого автовиробництва, а Ford вже десятиліття випускав по 1 млн. машин на рік.

BMW Dixi – перший автомобіль баварської марки був ліцензійною копією ліцензійної копії Austin 7. Але незабаром з'явилися суто свої моделі

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А у BMW це був не свій автомобіль, і навіть не чужий, що виробляється за ліцензією. Баварці купили ліцензію... на чужій ліцензійний автомобіль! Перша машина BMW називалася Dixi: непримітний коротун, сім років тому спроектований в Англії і відомий світу як Austin 7. Моторчик об'ємом 0,750 і потужністю 15 к. с. ледве тягав бюджетну дерев'яно-металеву конструкцію, встановлену на скопійовану у вантажівки раму.

Будучи вже відомим виробником авіамоторів, BMW не посоромилася якийсь час випускати старий моторчик британської розробки

Все дуже скромно

Машина, втім, худо-бідно розвивала 75 км/год, розганяючись за 10 секунд... від 8 км/год до 50 км/год (був і такий стандарт замірів). Три передачі в трансмісії не сприяли активним прискоренням, хоча і були в ті роки звичайною справою. Правда, у автомобільчика була інша перевага: витрата палива становила всього 5,5 л/100 км.

У Німеччині Austin 7 під ім'ям Dixi випускав завод Automobilwerk Eisenach. Його компанія BMW і придбала – разом з ліцензією на ліцензований Dixi, коли в спробах диверсифікувати бізнес баварці вирішили випускати автомобілі.

Перша в світі BMW: 0,75 л, 15 к. с. три ступені в МКП, колеса на спицях і 75 км/год – скромно навіть для 1929 року. Але це був тільки початок

До честі BMW, як компанія, що до Версальського миру спеціалізувалася на вершині технологій того часу – авіамоторах, довго випускати копію німецької копії вона не стала. Машинку грунтовно переробили, і BMW Dixi вже через рік перетворилася в BMW 3/15 PS. Всього було випущено 18,9 тисяч одиниць цієї моделі: не бозна як багато, але й немало в ті часи як для застарілої моделі. У 1932 році конструктори спроектували свою модель BMW 3/20 з верхньоклапанною голівкою блоку циліндрів, чотирма ступенями в МКП і незалежною підвіскою всіх коліс.

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Вниз і вгору

І тільки ближче до Другої світової модельний ряд баварських автомобілів поповнився дорогими престижними машинами з великими кузовами і рядними “шістками” під довгим капотом. Втім, як виявилося, ненадовго: після війни розорені баварські заводи могли випускати тільки супербюджетних малюків типу BMW Isetta і BMW 600 – знову-таки ліцензійних.

"Яйце з моторчиком" – це теж BMW. Копія італійської Iso Isetta з мотором від мотоцикла допомогла марці вижити після Другої світової.

Згнітивши серце, баварці знову пройшли цей шлях – від двомісних машинок з мотоциклетним двигуном до престижних седанів, купе і родстерів, які врешті-решт стали канонічними зразками сучасного автомобіля.

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