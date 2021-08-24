Це далеко не єдиний випадок, коли батарейні машини ні з того ні з сього охоплюються вогнем.

Днями в Гронінгені (Нідерланди) відбулася дуже дивна пригода. Volkswagen ID.3 загорівся під час стоянки після відключення від зарядної станції.

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Ситуація розгорталася наступним чином: господар машини вийняла штекер з порту, далі вона посадила свою дитину в машину і хотіла їхати, як раптом повалив дим. Зазвичай електромобілі загораються саме під час зарядки, але не в цьому випадку.

Жінка встигла врятувати дитину і відійти з нею на безпечну відстань, сам же електрокар дуже скоро був охоплений вогнем. Страшно уявити, що було б, якби вона почала рух або забарилася з прийняттям рішення.

При пожежі ніхто з людей не постраждав, а ось припаркований поруч Nissan Leaf, на жаль, так.

Звичайно, “фольксвагенівці” обіцяють у всьому розібратися, але лякає інше – виходить, електричний автомобіль може ось так просто спалахнути. Спровокувати небезпечну і навіть смертельну ситуацію можуть і інші сучасні технології, наприклад автопілот.

Першу смерть на свій рахунок електронний асистент записав в травні 2016- го: Tesla Model S не розпізнала вантажівку і залетіла під напівпричіп. У 2017-му аварію з летальним результатом спровокувала Model 3. Кросовер Model X теж є в списку – безпілотна система не розпізнала пошкоджений відбійник, в тому ДТП загинув інженер Apple Вей Лунь Хуан. Причому раніше він кілька разів звертався в сервісний центр зі скаргами на неадекватне поводження автопілота.