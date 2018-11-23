У 2019 році повинно вийти 4-е покоління моделі Seat Leon, яке буде радикально відрізнятися за дизайном і стане найсучаснішим за своїм оснащенням.

У 2019 році однією з головних новинок автомобільного ринку стане наступне покоління Seat Leon. 5-дверний хетчбек стане для марки новим кроком як по дизайну, так і за рівнем технологічного оснащення. До прем'єри моделі поки далеко, але дизайнери Motor1 вже уявили собі вигляд 4-ї генерації Seat Leon.

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За попередніми даними можна судити про вигляд нового хетчбека, дизайн якого витримають в стилі кросовера Seat Tarraco – це і характерна решітка радіатора, і оптика, і лінії кузова. Загалом, новий Leon зміниться дуже сильно.

Шпигунські фотографії, на яких зображено передсерійний варіант Seat Leon, дозволяють зрозуміти, що в габаритах модель зміниться не сильно, а ось все, що стосується дизайну, зміниться досить радикально.

Новий салон і нові мотори

Логічно, що дизайн інтер'єру в новому поколінні Leon зміниться і стане більш технологічним. Заявлено, що Seat збирається оснастити модель якоюсь інноваційною мультимедійною системою.

Оскільки Seat Leon побудують на платформі MQB, яку використовують вже інші моделі Volkswagen Group, то іспанський хетчбек отримає вже відомі 1 і 1,5-літрові бензинові мотори, а також 1,6- і 2-літровий дизелі. Втім, всі технічні подробиці стануть відомі пізніше.