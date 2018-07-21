Компактні міські автомобілі часто купують "для дівчаток", але насправді за кермом добрячої половини цих машин сидять дорослі чоловіки. Що ж змушує сильну половину людства сідати за кермо малолітражки?

Пересідати за кермо компактних авто міських жителів змушує щільний трафік, вузькі вулички і обмежена кількість паркомісць, а також паливо, що постійно дорожчає. Але не практичністю єдиною продиктований вибір сітікара. Як правило, вони гарно виглядають, непогано обладнані і забезпечують серйозний захист.

Peugeot успішно намагається відповідати цим очікуванням. У нового Peugeot 108 є шість подушок безпеки, система стеження за смугами і навіть контроль за відстанню до автомобіля, який рухається попереду. Присутні також мультимедійний екран і навіть опціональна камера заднього виду. Але, за все це доводиться платити – новий компакт від Peugeot трохи дорожчий за свого попередника.

Натомість, у порівнянні з попередником, новий Peugeot 108 значно краще пристосований до українських реалій. У нього прекрасна енергоємна підвіска, яка добре справляється з результатами "роботи" дорожників. На новому авто не треба зупинятися перед кожною ямою і переповзати її з черепашачою швидкістю.

Тішить також, що мотор залишився атмосферним. Нехай його називають гучним і не надто тяговитим, але відсутність турбонагнітача напевне позитивно позначиться на ресурсі. До того ж цей мотор не такий чутливий до якості палива.

На жаль, деякі недоліки попередника у Peugeot 108 все-таки залишилися. Серед них – роботизована "механіка" з не дуже вдалим алгоритмом роботи. При їзді в економічному режимі коробка занадто рано перемикається вгору, що призводить до смикання та обриву тяги в найнесподіваніший момент. Добре, що є ручний режим управління, що дозволяє самому вибирати необхідну передачу саме тоді, коли цього бажаєш.