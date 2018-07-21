Компактні міські автомобілі часто купують "для дівчаток", але насправді за кермом добрячої половини цих машин сидять дорослі чоловіки. Що ж змушує сильну половину людства сідати за кермо малолітражки?
Пересідати за кермо компактних авто міських жителів змушує щільний трафік, вузькі вулички і обмежена кількість паркомісць, а також паливо, що постійно дорожчає. Але не практичністю єдиною продиктований вибір сітікара. Як правило, вони гарно виглядають, непогано обладнані і забезпечують серйозний захист.
Peugeot успішно намагається відповідати цим очікуванням. У нового Peugeot 108 є шість подушок безпеки, система стеження за смугами і навіть контроль за відстанню до автомобіля, який рухається попереду. Присутні також мультимедійний екран і навіть опціональна камера заднього виду. Але, за все це доводиться платити – новий компакт від Peugeot трохи дорожчий за свого попередника.
Натомість, у порівнянні з попередником, новий Peugeot 108 значно краще пристосований до українських реалій. У нього прекрасна енергоємна підвіска, яка добре справляється з результатами "роботи" дорожників. На новому авто не треба зупинятися перед кожною ямою і переповзати її з черепашачою швидкістю.
Тішить також, що мотор залишився атмосферним. Нехай його називають гучним і не надто тяговитим, але відсутність турбонагнітача напевне позитивно позначиться на ресурсі. До того ж цей мотор не такий чутливий до якості палива.
На жаль, деякі недоліки попередника у Peugeot 108 все-таки залишилися. Серед них – роботизована "механіка" з не дуже вдалим алгоритмом роботи. При їзді в економічному режимі коробка занадто рано перемикається вгору, що призводить до смикання та обриву тяги в найнесподіваніший момент. Добре, що є ручний режим управління, що дозволяє самому вибирати необхідну передачу саме тоді, коли цього бажаєш.
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Плюси
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Мінуси
Читайте детальний тест-драйв Peugeot 108 за 24 параметрами:
Зовні
1.Зовнішній вигляд
2.Імідж
3.Індивідуалізація
Всередині
4.Ергономіка водійського місця
5.Оглядовість
6.Салон
7.Багажник
Електроніка
8.Системи комфорту
9.Мультимедіа
10.Акустика
11.Рівень автономії
Механіка
12.Мотор
13.Коробка
14.Прохідність
15.Підвіска
Водіння
16.Керованість
17.Динамічність
18.Тормози
19.Безпека
Експлуатація
20.Технічні особливості
21.Вартість
22.Здешевлення
23.Вартість утримування
24.Підсумкова вартість
|Технічні характеристики
|Peugeot 108
|МОТОР
|Бензиновий 3-циліндровий, атмосферний, робочий об’єм 998 см3, потужність 68 (72) к.с.при 6000 об/хв, крутний момент 93(95) Нм при 4300 (4400) об/хв. Екологічний стандарт Євро 6.1 (6.2).
|ТРАНСМІСІЯ
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Передній привід, 5-ступінчата роботизована коробка передач
|КУЗОВ
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Хетчбек, 5 дверцят, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3475 / 1615 / 1460 мм база 2340 мм, споряджена маса 860 кг, корисне навантаження 380 кг, об’єм багажника 196/780 л, об’єм бака 35 л.
|ПІДВІСКА
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Незалежна МакФерсон/напівзалежна. Шини: 165/60R15
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|ЦІНА
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від 338 400 грн.