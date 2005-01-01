Основою для майбутньої моделі стане платформа 3008, а під капотом буде приховано гібридну силову установку

Компанія Peugeot веде роботу над створенням автомобілю у популярному нині кузові крос-купе. За інформацією видання AutoExpress, модель буде базуватись на платформі Peugeot 3008, та отримає індекс 4008. Презентація моделі очікується не раніше 2020 року.

Достовірно невідомо, яке ім’я отримає купеподібний кросовер, але цілком ймовірно, що це буде індекс 4008

Кроссовер побудують на модульній платформі EMP2 з унікальними для моделі настройками підвісок, а головне – модель отримає 300-сильну гібридну модифікацію. Окрім комбінованої силової установки, 4008 має отримати кілька традиційних ДВЗ, серед яких, вірогідно, будуть трициліндрові бензинові агрегати сімейства PureTech, та 1,6- і 2-літрові дизельні мотори.

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