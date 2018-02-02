У Мережі з'явилися шпигунські фотографії інтер'єру флагманського семимісного кросовера Hyundai Santa Fe. Він сильно відрізняється від свого попередника.

Раніше Hyundai публікував офіційні тизерні зображення нового Hyundai Santa Fe, виходячи з яких можна припустити, що новинка буде досить динамічним автомобілем. По крайній мірі, зовнішність на це натякає.

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Шпигунські фотографії інтер'єру говорять про те, що автомобіль буде обладнаний сучасною мультимедійною системою, яка вже застосовується на інших моделях марки.

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Передбачається сумісність автомобіля з платформами Android Auto і Apple CarPlay, що для сучасного автомобіля вже не є чимось особливим. Втім про дійсно унікальні властивості нового Santa Fe ми дізнаємося після офіційної презентації.

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