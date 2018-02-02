Оприлюднено список найпопулярніших авто в ЄС у 2017 році.Volkswagen Golf залишився лідером у Європі.

У 2017 році Volkswagen Golf зберіг свій статус найпопулярнішого в Європі автомобіля. Незважаючи на це, обсяг ринку цієї моделі зменшився на 1%, повідомляє JATO Dynamics. Окрім того, лише у п’яти європейських країнах Golf випередив конкурентів, тоді як ще рік тому він був лідером у восьми країнах.

Volkswagen Golf найбільше постраждав від дизельгейту – частка дизельних «гольфів» знизилась на 14,6%, що становило 41% загального обсягу продажів (47% в 2016 році).

Nissan Qashqai другий рік поспіль став найбільш популярним SUV у Європі. На другому місці у цьому класі – VW Tiguan, на третє вирвася французький Peugeot 3008.

Читайте також: Дизельні автомобілі продаються все гірше

У малому класі в Європі переміг Renault Clio, який збільшив розрив між Polo і Fiesta. До речі, в Україні він не продається.

Найбільшим зростанням обсягів продажів у Європі відмітились Citroen C3, Dacia Sandero, Ford Kuga, Mercedes E-Class, Fiat Tipo, BMW X1, Mercedes GLC, BMW 5-Series, Toyota C-HR, Renault Scenic, Nissan Micra , Audi Q2, Seat Ateca.

Нагадаємо, що названо ТОП-5 найпопулярніших автомобілів в Україні.