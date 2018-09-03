З 1 вересня 2018 року розпочали діяти нові митні збори на імпортні автомобілі, що ввозяться на територію Митного Союзу. Нові знижені ставки діють в Росії, на території Республіки Білорусь, Казахстану, Вірменії та Киргизії.

З 1 вересня 2018 року розпочали діяти нові митні збори на імпортні автомобілі, що ввозяться на територію Митного Союзу. Нові знижені ставки діють в Росії, на території Республіки Білорусь, Казахстану, Вірменії та Киргизії.

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Розмір митних зборів змінили в рамках зобов'язань перед СОТ і відповідно до рішення ради Євразійської економічної комісії.

Тепер ставка імпортного мита для нових легкових автомобілів, що ввозяться в Росію складає 17% замість колишніх 20%. За легкові автомобілі у віці від 5 до 7 років буде потрібно заплатити мито в розмірі 22%. Знижено імпортні мита і на інші позиції. В середньому, ставка в кожному випадку зменшилася на 3 відсотки.Нинішні мита будуть діяти протягом року: з 1 вересня 2018-го до 31 серпня 2019-го.

Попереднє зниження митних зборів відбулося в 2017 році. Тоді розмір мита за ввезені в країну нові легкові автомобілі зменшився з 23 до 20 відсотків. Через рік цей показник повинен скоротитися до 15%.