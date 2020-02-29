Українці продовжують пересідати на кросовери. Вони займають верхні сходинки у рейтингах найпопулярніших моделей, витіснивши седани. На початку року бестселером на українському ринку автомобілів стала Toyota RAV-4, її обрали пів тисячі наших співвітчизників.

Другу сходинку посів Renault Duster, слідом за ним KIA Sportage та Toyota Land Cruiser Prado. Єдиною легковою моделлю найпопулярніших машин в січні стала чеська Skoda Octavia, яку обрали приблизно 300 покупців.

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Клієнти аргументують свій вибір не тільки поганим станом доріг в країні, а й тим, що кросовери зручніші у повсякденному житті: з вищою посадкою та кращим оглядом. До того ж, такі моделі легше потім продати.

2 місце



Renault Duster – друга сходинка серед найпопулярніших моделей

3 місце



​KIA Sportage на третій сходинці серед українців

4 місце



Toyota Land Cruiser Prado – четверта позиція у рейтингу

5 місце



Закриває п’ять бестселерів Skoda Octavia

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