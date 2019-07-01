На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди. Вони вимагають зробити розворот безпечним

У понеділок, 1 липня, біля села Віта-Поштова на 19-му км автомобільної дороги М-05 “Київ-Одеса” (поворот до с. Круглик Києво-Святошинського району) мітингують люди, вимагаючи зробити безпечним розворот. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Як повідомлялося, 29 і 30 червня тут тривали роботи із закриття тимчасового розвороту на трасі. Встановлено знаки про заборону розвороту автомобілів.

Проте, водії все рівно розвертаються тут, а в понеділок вранці навіть хтось відвернув знаки.

Люди вийшли на трасу на мітинг, вимагаючи зробити цей розворот безпечним і таким, що не буде створювати затори на дорозі. Як відомо, цей поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими.

“Справа в тому, що розворот розташований в низині, тож автомобілям, що рухалися у напрямку Києва з гори, не завжди вдавалося загальмувати, щоб пропустити транспорт на розвороті”, - інформує поліція.