На опасном развороте на трассе под Киевом митингуют люди. Они требуют сделать разворот безопасным.

В понедельник, 1 июля, возле села Вита-Почтовая на 19-м км автомобильной дороги М-05 “Киев-Одесса” (поворот к с. Круглик Киево-Святошинского района) митингуют люди, требуя сделать безопасным разворот. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читайте также: В каких случаях автопроизводители экономят за счет потребителя

Как сообщалось, 29 и 30 июня здесь продолжались работы по закрытию временного разворота на трассе. Установлены знаки о запрете разворота автомобилей.

Однако водители все равно разворачиваются здесь, а в понедельник утром даже кто-то убрал знаки.

Люди вышли на трассу на митинг, требуя сделать этот разворот безопасным и таким, что не будет создавать пробки на дороге. Как известно, этот поворот к с. Круглик снискал себе печальную славу, ведь там чуть ли не каждый день случались ДТП с пострадавшими.

“Дело в том, что разворот расположен в низине, поэтому автомобилям, которые двигались в направлении Киева с горы, не всегда удавалось затормозить, чтобы пропустить транспорт на развороте”, – информирует полиция.