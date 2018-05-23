Новий проект закону, покликаний вирішити проблему доступних авто для українців, зареєстрований нардепом Сергієм Міщенко.

Пільгові ставки акцизного збору, які діють при розмитненні легкових автомобілів до кінця 2018 року, планують зробити постійними. Таку норму закріплює законопроект № 8398 від 23.05.2018, поданий позафракційним народним депутатом Сергієм Міщенко.

Згідно пояснювальної записки, скасування ввізного мита здатне знизити вартість таких автомобілів незначною мірою. А неадекватні розміри акцизного податку на вживані автомобілі, роблять суму акцизного податку більшою за вартість самого автомобіля.

Щоб заохотити співвітчизників до ввезення вживаних автомобілів, автор законопроектом пропонує знизити ставки акцизного податку на вживані транспортні засоби (з бензиновим двигуном 2200 куб. та на всі – з дизелем) до рівня нових.

Читайте також: нових вимог для "литовських авто" у митниці немає

Зазначимо, що до 2018 року діє закон, який дозволяє саме за такими ставками акцизу розмитнювати автомобілі від 2010 року випуску. Втім, він має кілька обмежень – один громадянин може ввезти за цими ставками один автомобіль протягом одного року. Поданий законопроект від Сергія Міщенко не вводить таких обмежень.

На думку автора законопроекту, за цими ставками можна буде розмитнити й автомобілі на європейських номерах, які нині перебувають в Україні. На це їм надається три місяці після прийняття Закону. Однак більшість з авто на іноземній реєстрації, завезених в Україну, не відповідає екологічним нормам Євро 5, без яких авто не пройде сертифікацію та не зможе бути поставлене на облік в Сервісному центрі МВС. Тому задля легалізації "євроблях" необхідно буде ще й знизити екологічні норми хоча би рівня Євро 3 та Євро 4.

Окрім того, якщо сьогодні за пільговими ставками не можна ввозити автомобілі з Російської Федерації, до поданий законопроект не включає цього обмеження. А це може стати вирішальним фактором при голосуванні за цей закон в залі Верховної Ради.

Нагадаємо, що нардепи хочуть пересадити українців на електромобілі: законопроект