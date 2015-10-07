Діючий закон про пільгове розмитнення автомобілів що відповідають нормам Євро-5 (після 2010 року випуску) буде чинний лише до кінця цього року. Брокери, які завдяки пільговому розмитненню змогли побудувати власний бізнес, хочуть, щоб термін дії закону був продовжений.

Нещодавно відбулися збори членів Української асоціації транспортної логістики “Південна Пальміра”, в ході якої Президент Асоціації Олександр Едельман висловив своє бачення що до розмитнення авто. “Пільгові ставки акцизу на авто - це те, що дійсно працює для людей. Розмитнення завжди викликало негативні емоції у бажаючих привезти автомобіль з-за кордону. Сьогодні ж це не проблема, а реальна можливість для наших громадян їздити на якісному авто. Ми хочемо, щоб доступність придбання авто з США була можливою і далі”, – сказав пан Едельман.

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Одним з перших кроків, зроблених учасниками ринку брокерських послуг стала реєстрація на сайті електронних петицій (офіційне інтернет-представництво Президента України) петиції з вимогою закріплення діючих нині ставок акцизного збору.

“Вимагаємо закріпити в законодавстві постійні ставки акцизного збору, які були затверджені законом ‎‎‎1389-19 (3251 від 07.10.2015) про пільгове розмитнення авто, оскільки бачимо в цьому наступний ряд переваг”, говориться в тексті петиції.

Законопроект зі зменшеними акцизними ставками вже зарєстровано в Верховні Раді.

Втім, вважати слова пана Едельмана справжньою турботою про всіх українських громадян, можна лише частково. На думку експертів з AUTO-Consulting, дія закону про пільгове розмитнення наносить серйозну шкоду державі. За даними ДФС з імпорту нових авто в минулому році бюджет України отримав 15,8 млрд. грн., а з імпорту вживаних авто – всього 5,5 млрд. грн. При цьому нових авто було ввезено 80,5 тис. а вживаних 72,9 тис. Як бачимо, через пільгове розмитнення бюджет недоотримав близько 10 млрд. грн. І це лише прямі втрати.

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Крім того, бажання зробити постійною дію закону в нинішньому вигляді не вирішує іншу важливу проблему – масову експлуатацію українцями авто на іноземній реєстрації (які в переважній більшості старші 2010 року, та не підпадають під пільгове розмитнення). Цілком зрозуміло, що питання розмитнення вживаних авто в Україні потребує зваженого та системного вирішення. Просте закріплення норм діючого пільгового закону залишить надто багато невирішених проблем.