В Україні працює незаконно понад 90% служб таксі. Особливо критичною є ситуація в тих містах, де працюють так звані диспетчерські служби.

Перший заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті В’ячеслав Дідківський каже, що здебільшого служби таксі реєструються як агентства з надання інформаційних послуг. І з цим важко щось зробити, адже диспетчерські служби насправді надають лише інформаційні послуги.

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Не зважаючи на це, у минулому році інспектори перевірили приблизно 17 тис. таксі. Під час перевірок було виявлено майже 5 тис. порушень, до бюджету вже надійшло більше півмільйона гривень стягнень.

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На думку держслужбовеця необхідно врегулювати діяльність ринку таксі на законодавчому рівні і прописати чіткі правила роботи таксистів. Вже після цього можна ефективно контролювати, як дотримуються затверджених норм перевізники.

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“Я не раджу сідати в транспортний засіб, який не має державної реєстрації. В ті таксі, які мають фішку, але їздять на польських, литовських номерах. Пасажири не отримують гарантії по безпеці”, – застеріг чиновник.