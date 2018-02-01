Компанія VinFast замовила чотирьом найвідомішим італійським студіям дизайну створення образів двох моделей - седана та кросовера. Роботи Pininfarina, Zagato, Torino та Ital Design згодом виставили на народне голосування, аби обрати з 20 варіантів усього два.

Досі В'єтнам не мав власної автомобільної компанії, але усе може змінитися з появою автомобілів VinFast. Перші випущені моделі будуть створені за дизайном відомих італійських студій.

Концерн VinGroup, до складу якого входить автомобільна компанія VinFast, займається в основному нерухомістю. З 2017 року корпорація вирішила вийти на новий для себе ринок. Становлення автомобільної компанії почалось з замовлення чотирьом провідним італійським дизайн-студіям ескізів для майбутніх автомобілів марки. Далі на сайті компанії стартувало народне голосування, у ході якого жителі в’єтнаму з 20 запропонованих моделей обрали дві, що й мають стати першими моделями VinFast.

До голосування долучилось більше 62 000 жителів країни, чому сприяло фінансове заохочення. Перші учасники голосування, хто віддав голос за моделі, котрі набрали більше усього голосів, отримали грошову винагороду. Загальний фонд нагородження склав $48 298 у еквіваленті до місцевої валюти, котрий було розподілено між 130 учасниками голосування.

Обрані моделі поки що носять кодові назви: седан IDG SEDAN 02 та IDG SUV 02. Обидві моделі створені студією Ital Design. За офіційною заявою, VinFast планує показати серійні автомобілі вже у вересні 2019 року, а до 2025-го випускати вже по 500 тисяч автомобілів щорічно. Якщо ці плани будуть втілені у життя, VinFast стане першим та єдиним автовиробником у В’єтнамі.

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