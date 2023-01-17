Катастрофічна ситуація з освітленням вулиць вже призводить до значного збільшення кількості смертей та травмувань пішоходів. Оскільки проблему належного освітлення вулиць вирішити не вдається у поліції вирішили покращити ситуацію з безпекою іншим чином.

З'явилася інформація, що на Волині почали штрафувати пішоходів, які після заходу сонця не використовують світлоповертаючі елементи, ще їх у народі називають просто – флікери.

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За інформацією поліцейських, лише за одну добу було оштрафовано 16 громадян. Відомо, що наразі порушникам загрожує штраф у розмірі 255 гривень.

Патрульні ще раз нагадують, що світлоповертаючі елементи можуть зберегти не одне життя і вберегти від аварії з фатальними наслідками, адже пішохода без флікера водій у темряві побачить лише за 30 метрів, а якщо людина одягне хоча б пов'язку на руку, то водій помітить її за 130–150 метрів.