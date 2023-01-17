Катастрофическая ситуация с освещением улиц уже приводит к значительному увеличению количества смертей и травм пешеходов. Поскольку проблема надлежащего освещения улиц решить не удается в полиции решили улучшить ситуацию с безопасностью иным образом.

Появилась информация, что на Волыни начали штрафовать пешеходов, которые после заката не используют световозвращающие элементы, еще их в народе называют просто фликеры.

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По информации полицейских, только за одни сутки были оштрафованы 16 граждан. Известно, что нарушителям грозит штраф в размере 255 гривен.

Патрульные еще раз напоминают, что световозвращающие элементы могут сохранить не одну жизнь и уберечь от аварии с роковыми последствиями, ведь пешехода без фликера водитель в темноте увидит всего в 30 метрах, а если человек наденет хотя бы повязку на руку, то водитель заметит ее в 130–150 метрах.