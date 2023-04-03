Водій просто поспілкувався з інспектором на блокпосту, а на наступний день в Дію «прийшов» штраф

Трапляються випадки винесення працівниками поліції постанов про накладення штрафу за порушення ПДР без відома самих водіїв.

Читайте також: В ЗСУ повідомили, чи вручатимуть повістки на блокпостах

Тобто інспектор зупиняє автомобіль, переписує дані з пред’явлених водієм документів і, після того, як водій їде, інспектор виписує постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Наскільки це законно, з’ясовуємо далі.

Як повинно бути

За порушення ПДР на водія дійсно може бути накладено адміністративний штраф. Однак, перед винесенням постанови відповідно до закону передбачена спеціальна процедура розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Тобто водій має бути повідомлений про факт порушення, інспектор має роз’яснити йому права під час розгляду справи, водій має право надати свої пояснення і докази тощо. І лише після цього інспектор може виносити постанову.

Якщо ж за наслідками проведеного розгляду справи, з урахуванням пояснень водія та наявних доказів, інспектор прийме рішення про накладення штрафу, він має право винести постанову, оголосити її в присутності водія та вручити водію її копію.

Проте, є неприпустимим винесення постанови на підставі наявних в інспектора відомостей про дані водія без повідомлення про це водія і без присутності самого водія.

Як було фактично

В одній з таких ситуацій працівники поліції зупинили автомобіль на блокпосту, перевірили документи, поспілкувалися з водієм та повідомили, що водій може продовжити рух. Водій подякував за ввічливе спілкування та поїхав далі у своїх справах.

Однак, на наступний день у додаток «Дія» водію прийшло повідомлення про накладений штраф за відсутність страхового полісу. При цьому автомобіль фактично був застрахований і поліс був наявний.

Водій поїхав у відділення поліції для з’ясування обставин винесення такої постанови. Однак там йому відповіли, що постанова вже винесена і скасувати її можна лише відповідно до встановленої законом процедури.

Водій оскаржив цю постанову в суді. В суді повідомив, що на місці зупинки інспектори жодним словом не повідомляли про якісь порушення, жодних постанов не складали та взагалі не повідомляли про наміри його оштрафувати. Зокрема водій вказав: «мав розмову з працівником поліції, а наступного дня в додатку “Дія” прийшло повідомлення про складену постанову серії ЕАР №06163734, відповідно якої його було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 425 грн. за ч.1 ст.126 КУпАП з зазначенням керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів».

Суд проаналізував матеріали справи та наголосив на обов’язковості дотримання працівниками поліції передбаченої процедури розгляду справи. За результатами розгляду справи суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її (Рішення від 07.03.2023 у справі №208/6244/22).

Висновки

Таким чином, складення постанов без повідомлення про це водія неприпустимо. Така постанова може бути винесена лише у встановленому законом порядку із проведенням розгляду справи.

Про такі протиправні дії обов’язково потрібно повідомляти з метою проведення службового розслідування. У разі складення постанови про адміністративне правопорушення у незаконний спосіб інспектор має бути притягнутий до відповідальності.