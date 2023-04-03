Водитель просто пообщался с инспектором на блокпоста, а на следующий день в Дію «пришел» штраф

Случаются случаи вынесения работниками полиции постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД без ведома самих водителей.

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То есть инспектор останавливает автомобиль, переписывает данные из предъявленных водителем документов и после того, как водитель уезжает, инспектор выписывает постановление о привлечении водителя к административной ответственности. Правомерно ли это, выясняем дальше.

Как должно быть

За нарушение ПДД на водителя действительно может быть наложен административный штраф. Однако перед вынесением постановления в соответствии с законом предусмотрена специальная процедура рассмотрения дела об административном правонарушении.

То есть водитель должен быть уведомлен о факте нарушения, инспектор должен разъяснить ему права при рассмотрении дела, водитель имеет право предоставить свои объяснения и доказательства. И только после этого инспектор может выносить постановление.

Если же по результатам проведенного рассмотрения дела с учетом объяснений водителя и имеющихся доказательств инспектор примет решение о наложении штрафа, он имеет право вынести постановление, объявить его в присутствии водителя и вручить водителю его копию.

Однако недопустимо вынесение постановления на основании имеющихся у инспектора сведений о данных водителя без уведомления об этом водителя и без присутствия самого водителя.

Как было фактически

В одной из таких ситуаций сотрудники полиции остановили автомобиль на блокпосту, проверили документы, пообщались с водителем и сообщили, что водитель может продолжить движение. Водитель поблагодарил за вежливое общение и поехал дальше по своим делам.

Однако, на следующий день в приложение "Дія" водителю пришло сообщение о наложенном штрафе за отсутствие страхового полиса. При этом автомобиль фактически был застрахован и полис был действителен.

Водитель уехал в отделение полиции для выяснения обстоятельств вынесения такого постановления. Однако там ему ответили, что постановление уже вынесено и отменить его можно только в соответствии с установленной законом процедурой.

Водитель обжаловал это постановление в суде. В суде сообщил, что на месте остановки инспекторы ни словом не сообщали о каких-либо нарушениях, никаких постановлений не составляли и вообще не сообщали о намерениях его оштрафовать. В частности водитель указал: «Был разговор с работником полиции, а на следующий день в приложении "Дія" пришло сообщение о составленном постановлении серии ЕАР №06163734, согласно которому он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 425 грн. по ч.1 ст.126 КУоАП с указанием управления транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов».

Суд проанализировал материалы дела и отметил обязательность соблюдения работниками полиции предусмотренной процедуры рассмотрения дела. По результатам рассмотрения дела суд признал постановление полиции незаконным и отменил его (Решение от 07.03.2023 по делу №208/6244/22).

Выводы

Таким образом, составление постановлений без уведомления об этом водителя недопустимо. Такое постановление может быть вынесено только в установленном законом порядке с рассмотрением дела.

О таких противоправных действиях обязательно следует сообщать с целью проведения служебного расследования. В случае составления постановления об административном правонарушении незаконным способом инспектор должен быть привлечен к ответственности.