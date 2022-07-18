Практика наказания в виде отправки на военную службу пока применяться не будет.

Огромное количество блокпостов по всей Украине (даже глубоко в тылу) создает немало неудобств для автомобилистов. В ВСУ рассказали будут ли на этих постах дублировать функцию военкомов.

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За нарушение правил дорожного движения на блокпостах повестки пока не вручают. Их выдают для того, чтобы человек явился в территориальный центр комплектации. Об этом рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Он подчеркнул: в большинстве случаев повестка вручается для уточнения военно-учетных данных.

“Просто так вручить повестку на блокпосту, которая бы означала, что человека сразу отправят в воинскую часть, – это невозможно. Эта повестка выдается лишь тогда, когда человек прошел медосмотр, когда уточнены все данные”, – пояснил он.

По его словам, слухи о том, что повестки дают на блокпостах за нарушение ПДД – ложные. Однако человеку повестку могут дать, чтобы тот уточнил свои данные в территориальных центрах комплектования.

Горбач также подчеркнул, что повестка не может быть наказанием – для этого есть соответствующие органы, в частности суды, которые определяют ответственность.