Сплачувати штрафи поліції через Дію досить зручно. Чимало наших співвітчизників цим користується.

Понад 552 тисячі штрафів ПДР українці оплатили у Дії у 2022 році. З них 195 тисяч штрафів від патрульних та 356 тисяч — штрафи з камер.

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І це дані лише за кілька місяців! Адже з 24 лютого реєстри закрили з міркувань безпеки, тож послуга була недоступною. Повноцінно відновили оплату штрафів у вересні 2022.

Дія — це додаток, у якому є деякі зручні функції. Наприклад, про штраф повідомляють push-сповіщенням, а оплатити можна, не виходячи з Дії, за кілька кліків.