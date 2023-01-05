Оплачивать штрафы полиции в "Дії" довольно удобно. Многие из наших соотечественников этим пользуются.

Более 552 тысяч штрафов ПДД украинцы оплатили в Дії в 2022 году. Из них 195 тысяч штрафов от патрульных и 356 тысяч – штрафы с камер.

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И эти данные всего за несколько месяцев! Ведь с 24 февраля реестры закрыли из соображений безопасности, поэтому услуга была недоступна. Полноценно возобновили оплату штрафов в сентябре 2022 года.

Дія – это приложение, в котором есть некоторые удобные функции. Например, о штрафе сообщают push-уведомлениям, а оплатить можно, не исходя из прилоения, за несколько кликов.