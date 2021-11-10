Дефіцит AdBlue, при нинішньому корейському законодавстві щодо норм вихлопу, загрожує всій економіці Південної Кореї.

Цього тижня Південна Корея відправляє військовий літак до Австралії, щоб в екстреному порядку доставити повітрям 27 тис. л розчину сечовини. Він використовується в дизельних транспортних засобах та на заводах для зниження шкідливих викидів. Нестача сечовини (карбаміду) може призвести до зупинки комерційного транспорту та промисловості Південної Кореї, пише Investing.com.

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Уряд країни вимагає, щоб приблизно 2 млн автомобілів з дизельним двигуном, переважно вантажівки, використовували реагент AdBlue.

Водії дизельних транспортних засобів почали панічно скуповувати сечовину після того, як минулого місяця її ключовий постачальник — Китай різко скоротив експорт для підтримки свого внутрішнього ринку. За даними Міністерства торгівлі, у період із січня по вересень 97% південнокорейського імпорту карбаміду припадало на КНР.

За словами представника одного з найбільших НПЗ Південної Кореї, через брак сечовини вантажівки, які доставляють бензин та інше паливо на місцеві заправні станції, можуть зупинитися.

Нестача AdBlue може вплинути на промисловий сектор Південної Кореї, який також повинен використовувати цю речовину для зниження забруднення навколишнього середовища. За даними Міністерства навколишнього середовища, із 835 тис. т сечовини, імпортованої у 2020 р., 34,7% припадало на промислове споживання, 9,8% — на автомобільний транспорт, а частина, що залишилася, використовувалася для виробництва добрив у сільському господарстві.

Немає AdBlue - немає нових автомобілів

Якщо дефіцит карбаміду збережеться, автомобільний сектор Південної Кореї, який вже зіткнувся з нестачею напівпровідників і зростанням цін на сировину, зіткнеться з додатковими труднощами при отриманні запчастин від постачальників, сказав Лі Ханг Ку, виконавчий радник Корейського інституту автомобільних технологій.

"Це може призвести до того, що заводи південнокорейських автовиробників за кордоном не зможуть виробляти автомобілі в запланованому обсязі, тому що їх постачальники, у свою чергу, не зможуть доставляти автозапчастини до експортних портів для відвантаження продукції", - сказав він.

Президент Мун Чже Ін 9 листопада спробував заспокоїти громадськість, заявивши на засіданні Кабінету міністрів, що немає потреби у «надмірній стурбованості» і допомога вже в дорозі.

Уряд вивільнив запаси карбаміду з державного сектора для тих районів, яких терміново потребують, і заявив, що буде тимчасове вивільнення з військових запасів.

Міністр оборони Сух Ук заявив у вівторок на засіданні парламентського комітету, що військові планують надати цивільному населенню близько половини із 445 т автомобільного карбаміду як сировинний кредит.

Цього тижня Південна Корея отримала з В'єтнаму 200 т сечовини та проводить консультації з іншими країнами щодо додаткового імпорту до 10 тис. т, чого є достатньо для виробництва близько 30 тис. т рідини, необхідної для скорочення вихлопних газів від дизелів. У вівторок Міністерство оборони заявило, що першу партію постачання з Австралії було підтверджено.

Довідка

AdBlue - хімічна сполука, діамід вугільної кислоти. У твердій формі є білі кристали, розчинні в полярних розчинниках (воді, етанолі, рідкому аміаку). Використовується для зниження вмісту оксиду азоту у вихлопних газах дизельних авто.

У 2015 р. влада Південної Кореї зобов'язала власників дизельних авто використовувати розчини сечовини для зниження шкідливих викидів. Нині її дефіцит торкається 40% зареєстрованих у країні транспортних засобів.

Дизельні автомобілі, вироблені з 2015 р., мають бути оснащені системами так званого виборчого каталітичного відновлення (SCR), які вимагають упорскування розчинів сечовини, що допомагають очищати оксид азоту (NOx) із вихлопних газів дизельних двигунів.

Система SCR може бути відключена фізично або програмно, але після відключення автомобіль вже не відповідатиме нормам вихлопу Євро-5.