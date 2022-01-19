Насправді поїздка коштувала лише 10 доларів.

Іноді пасажирам таксі випадає нещастя застрягнути у заторі, чи й гірше – опинитись заблокованим у сніжній заметілі, повені тощо. Таксометр в цей час працює, вартість поїздки зростає. Та у випадку, який трапився у Сан-Франциско, поїздка на таксі тривала лише 11 хвилин, за які пасажирка проїхала одну милю. Жодних затримок чи простоїв на шляху. І списанні з рахунку 9875 доларів.

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Пасажирка – Маргарита Беккер, стверджує, що при розрахунку за поїздку карткою пристрій для зчитування у таксі не працював. Таксомоторна компанія, послугами якої користувалась жінка, дозволяє водієві використовувати особистий пристрій такого типу для розрахунку. Тут усе й трапилось. Навмисно чи випадково, водій вказав, замість 9,87 доларів, у 1000 разів більшу суму.

Пасажирка помітила чотиризначну цифру лише в кінці місяця, коли отримала від банку виписку за своїм рахунком. Побачивши суму в розмірі 9875 доларів (282 тисячі гривень), Беккер відразу зрозуміла, що сталась помилка і звернулася до банку, щоб подати позов про шахрайство.

Правоохоронці повідомили Беккер, що продавець послуги (тобто водій таксі) сказав, що транзакція була законною і має підписану нею квитанцію, хоча підпис на ній не збігався з підписом у її водійському посвідченні. Беккер також звернулась до служби таксі, якою користувалась, де погодились із тим, що рахунок був помилковим. Однак водій таксі звільнився з роботи через тиждень, після поїздки, про яку йдеться. Ситуація зайшла в глухий кут, та Беккер продовжила боротись і заручилась підтримкою місцевих ЗМІ. Нарешті, після більш ніж трьох місяців боротьби, банк вирішив справу на користь Беккер 9865 доларів залишились при ній.

Жінка каже, що тепер просить паперову квитанцію, куди б не потрапила, і завдячує своїй наполегливості, з якою добилась позитивного результату.