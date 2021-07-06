Ferrari SF90 Stradale був представлений в 2019 році і він став першим гібридним суперкаром італійської фірми.

У Києві помітили рідкісний спорткар Ferrari SF90 Stradale. Відео розмістили в Instagram-співтоваристві vehicles.exclusive. Не повідомляється, коли і в якому районі столиці було знято відеоролик.

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Ferrari SF90 Stradale став першим гібридом італійської фірми. Він використовує електрифіковану силову установку, яка поєднує в собі 4,0-літровий двигун V8 з турбонаддувом, потужністю 769 к.с. і обертовим моментом 800 Нм, з трьома електродвигунами і новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Загальна потужність - 986 к.с., що дозволяє йому розганятися до 100 км / год за 2,5 секунди і мати максимальну швидкість 340 км / год. На одній електриці автомобіль може проїхати 25 кілометрів.

Як повідомляє сайт Сoolcarsofua, в базовій комплектації ціна Ferrari SF90 Stradale становить від 630 тисяч доларів.