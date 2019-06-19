Новий пішохідний міст у Києві знову викликав скандал в мережі. На новому пішохідному мосту зі скляними майданчиками для огляду помітили вантажівку, яка мила дорожне покриття мосту. У мережі з'явилося відео, що викликало дуже багато питань.

Нагадаємо, що поїздка водія Mercedes нещодавно "підірвала" не тільки мережу, але і неабияк зацікавила правоохоронні органи. Тепер водієві загрожує покарання за порушення громадського порядку, але не Правил дорожнього руху, бо на в’їзді до мосту на той момент жодних забороняючи знаків встановлено не було.

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І хоча очевидно, що поливальна машина потрібна для того, щоб помити міст від бруду, користувачі мережі обурені, чому для цих цілей не використали більш легку комунальну техніку. Коментатори жартують, що скоро по мосту "пустять метро і фури".

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Відзначимо, що в мережі почали поширювати забавні меми щодо "планів на стратегічний розвиток пішохідного моста", який відкрили до Дня Києва. В коментарях користувачі мережі обурені недбалістю комунальників, які допустили появу на скляному мосту великовагової техніки.