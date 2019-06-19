Новый пешеходный мост в Киеве вновь вызвал скандал в сети. На новом пешеходном мосту со стеклянными площадками для осмотра заметили грузовик, который мыл дорожное покрытие моста. В сети появилось видео, что вызвало очень много вопросов.

Напомним, что поездка водителя Mercedes недавно "взорвала" не только сеть, но и изрядно заинтересовала правоохранительные органы. Теперь водителю грозит наказание за нарушение общественного порядка, но не Правил дорожного движения, потому что на въезде к мосту на тот момент никаких запрещающих знаков установлено не было.

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И хотя очевидно, что поливальная машина нужна для того, чтобы помыть мост от грязи, пользователи сети возмущены, почему для этих целей не использовали более легкую коммунальную технику. Комментаторы шутят, что скоро по мосту “пустят метро и фуры".

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Отметим, что в сети начали распространять забавные мемы относительно "планов на стратегическое развитие пешеходного моста", который открыли ко Дню Киева. В комментариях пользователи сети возмущены халатностью коммунальщиков, которые допустили появление на стеклянном мосту тяжеловесной техники.