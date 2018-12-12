Деякі автолюбителі перевзувають в зимову гуму тільки передні колеса автомобіля, а на задніх залишають літні покришки. Це дуже погана ідея. Чому? На це питання відповіли експерти з Tyre Reviews.

Там, де взимку випадає помірна кількість снігу, автомобіль може цілком обійтися всесезонними шинами. Але вони, звичайно, не такі ефективні в холодних погодних умовах, як зимові покришки.

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Якщо надіти дві зимові шини на передню вісь, то під час поїздки це може дорого обійтися. До того ж можуть постраждати інші учасники дорожнього руху. Але навіть дві зимові шини краще, ніж їх повна відсутність.

Зимові шини забезпечують зчеплення з дорогою, покритою льодом. Розглядайте їх як свого роду інвестицію в себе і в своїх близьких, друзів, які їздять разом з вами. До того ж на таких шинах ваш автомобіль зможе їздити не одну, а кілька зим. Виходить, що витрати себе повністю окупають.

Тести Tyre Reviews переконливо показали, що не треба економити на зимовій гумі. На льоду машини з зимовими покришками краще слухаються керма, прискорюються, повертаються. Експерти справедливо кажуть, що на машині повинні бути однотипні шини.