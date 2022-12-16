Податкова продовжує активно штрафувати АЗС. З початку року вже було накладено штрафів майже на 300 млн грн.

За 11 месяцев текущего года Государственная налоговая служба (ГНС) проверила 919 украинских автозаправочных станций, по результатам проверок были наложены штрафы на 293,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГНС.

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«В январе–ноябре 2022 года территориальными подразделениями ГНС с целью предотвращения и выявления нарушений законодательства налогоплательщиками в сфере розничной продажи горючего проведено 919 фактических проверок АЗС (АГЗС)», – сообщает пресс-служба ГНС.

Как отмечают налоговики, по результатам рассмотрения «материалов фактических проверок к субъектам хозяйствования применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 293,3 млн гривен».

Учитывая, что в Украине начала действовать новая система нефтепродуктообеспечения, построенная на замену уничтоженным довоенным источникам поставки, работники налоговой во время проведения фактических проверок особое внимание уделяют документам, подтверждающим учет и происхождение товаров (горючего), находящихся на время проверки. в месте их продаж.

Согласно сообщению, во время проведения указанных выше проверок установлено 218 случаев продажи горючего с нарушением учета товарных запасов, что предусматривает финансовую ответственность на общую сумму штрафных (финансовых) санкций 191,3 млн. гривен.

При этом налоговики обращаются к клиентам, чтобы те – в случае установления случаев реализации горючего на АЗС (АГЗС) без выдачи соответствующего расчетного документа – срочно информировали территориальные органы ГНС для принятия контрольно-проверочных мер.

«Для осуществления контроля работниками налогового аудита постоянно анализируется деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу горючего через АЗС (АГЗС). При этом используется информация из различных источников, как из внешних (информация от контролирующих органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и граждан), так и из внутренних (налоговая отчетность, система учета данных регистраторов расчетных операций и т.п.)», – пояснили в ГНС .