В военный период налоговая проверила 309 АЗС и выписала штрафов на 50 млн грн.

В январе-мае 2022 года Государственная налоговая служба (ГНС) провела 309 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю горючим. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

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"Государственная налоговая служба с целью прекращения незаконной деятельности в сфере торговли горюче-смазочными материалами и обеспечения прозрачности ведения хозяйственной деятельности на рынке топлива и предупреждению уклонений от налогообложения, на постоянной основе, в частности во время действия военного положения в стране, осуществляет контроль субъектов хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю топливом", — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов фактических проверок к субъектам хозяйствования применены и ожидаются штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 50 млн гривен.

"Кроме того, по результатам проверок изъято из незаконного оборота 6,4 тыс. литров топлива на общую сумму 115,3 тыс. гривен", — сообщают в ГПС.

Например, как отметили в налоговой службе, в мае 2022 года во время проведения фактической проверки АЗС одного из субъектов хозяйствования розничной торговли топливом установлено реализацию 282,5 тыс. литров топлива, не учтенного в установленном порядке по месту реализации и хранения. Такими действиями нарушено п. 12 ст. 3 Закона о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Общая сумма штрафных (финансовых) санкций, по материалам фактической проверки указанной АЗС, составляет более 11 млн гривен.