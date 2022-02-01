Средства на оплату штрафов предприниматели вынуждены компенсировать повышением цен на топливо.

В 2021 году территориальными подразделениями Государственной налоговой службы было проведено 2349 проверок для предотвращения и выявления нарушений законодательства налогоплательщиками в сфере обращения топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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По результатам рассмотрения материалов проверок к субъектам хозяйствования применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 565,7 млн. гривен.

Кроме того, по результатам контрольно-проверочных мероприятий работники территориальных подразделений фактических проверок инициировали изъятие из оборота 1013,3 тыс. литров горючего на общую сумму 27,3 млн. гривен.

Также по результатам проведенной работы работниками ГНС инициировано прекращение деятельности 98 АЗС (АГЗС) и изъятие 229 единиц оборудования, посредством которого осуществлялась продажа топлива на общую сумму 20,2 млн. гривен.