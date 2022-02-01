Кошти на оплату штрафів підприємці змушені компенсувати підвищенням цін на пальне.

У 2021 році територіальними підрозділами Державної податкової служби було проведено 2349 перевірок для запобігання та виявлення порушень законодавства платниками податків у сфері обігу палива. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

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За наслідками розгляду матеріалів перевірок до суб'єктів господарювання застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 565,7 млн. гривень.

Крім того, за результатами контрольно-перевірочних заходів працівники територіальних підрозділів фактичних перевірок ініціювали вилучення з обігу 1 013,3 тис. літрів пального на загальну суму 27,3 млн. гривень.

Також за результатами проведеної роботи працівниками ДПС ініційовано припинення діяльності 98 АЗС (АГЗС) та вилучення 229 одиниць обладнання, за допомогою якого здійснювався продаж палива на загальну суму 20,2 млн. гривень.