Кошти, витрачені мережами АЗС на оплату штрафів, підприємці будуть компенсувати підвищуючи ціни на заправках.

Державна екологічна інспекція протягом 2021 року перевірила майже 1 200 АЗС по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держекоінспекції.

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За результатами перевірок 2021 року інспектори винесли 2 103 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів. Сума адміністративно-господарських санкцій склала 18,8 млн гривень, що більш ніж у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

"У другому півріччі минулого року в рамках виділених бюджетних асигнувань Держекоінспекцією проведено 307 експертиз на відповідність автомобільних бензинів і дизельного пального вимогам технічного регламенту. В результаті інспектори виявили майже 250 тонн продукції, що становить небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Невідповідність технічному регламенту відзначалася переважно за фізико-хімічними показниками, такими як вміст сірки, детонаційна стійкість, об'ємна частка бензолу, масова частка кисню, об'ємна частка кисневмісних сполук, температура спалаху в закритому тиглі.