Мова йде про мережі заправних станцій які торгують стисненим природним газом метаном (CNG).

Найбільша в країні мережа АГНКС "Укравтогаз" днями призупинила роботу 32 своїх станцій. Інформація про зміни у графіку роботи АГНКС з'явилася на офіційному сайті компанії.

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"У зв'язку з тим, що з травня-місяця у нас почав дорожчати природний газ, а починаючи з вересня ціни вже були максимальними, CNG став найдорожчим автомобільним паливом, а у нас з цієї причини на 90% впали продажі, – пояснює директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин. — Щоб мінімізувати свої витрати на утримання заправних станцій — по станціях, де не було продажів, — ми призупинили їх роботу. На сьогодні це 32 станції, зараз ще працюють 45".

Як зазначив Олександр Ватажишин, наразі станції закрито до невизначеного часу: щоб з'явилася змога знову запустити їхню роботу, має змінитися закупівельна ціна на природний газ.

"Коли це станеться, сказати важко. Ціна в Україні залежить від європейських і світових цін, а прогнозувати світові ціни – невдячне заняття, – сказав директор "Укравтогазу". — Ми купуємо газ на українському ринку через Українську енергетичну біржу, компримуємо його, очищаємо, стискаємо й продаємо споживачам, але на сьогодні споживача немає, бо за 45 грн мало хто хоче заправлятися, людям простіше заправитися бензином".

Як зазначили в "Укравтогазі", впоратися із ситуацією призупиненням роботи трьох десятків станцій не вийде — і тому компанія розглядала змогу призупинення ще одного траншу станцій.

"Якщо не станеться дива, ми плануємо з січня-місяця наступного року призупинити роботу ще 34 станцій – як мінімум доти, доки ціна не стане привабливою для транспортників. А щоб це сталося, вона має бути у нас на стелі бодай на 50% нижчою, ніж ціна на бензин", — сказав А.Ватажишин.

У компанії зазначили, що на цьому етапі не уявляють, як досягти таких результатів без аналізу ситуації на рівні держави й підтримки з її боку. "Якщо держава так і не зверне увагу на цю ситуацію, ми просто не матимемо клієнтів", — підсумували в "Укравтогазі".

Як повідомили учасники ринку, нині весь ринок CNG в Україні стрімко втрачає клієнтів і закриваються не тільки АГНКС "Укравтогазу" — на сьогодні вже закрилося близько 50 станцій приватних компаній.

Зазначимо, донедавна метан називали найбільш реальною альтернативою звичному бензину й дизельному пальному. Найбільшою перевагою природного газу вважалася його вартість, яка порівняно з вартістю інших видів палива для двигунів внутрішнього згоряння була у кілька разів меншою.