Речь идет о сетях заправочных станций, торгующих сжатым природным газом метаном.(CNG).

Крупнейшая в стране сеть АГНКС "Укравтогаз" на днях приостановила работу 32 станций. Информация об изменениях в графике работы АГНКС появилась на официальном сайте компании.

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"В связи с тем, что с мая-месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи", – поясняет директор. "Укравтогаз" Александр Ватажишин. – Чтобы минимизировать свои расходы на содержание заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодня это 32 станции, сейчас еще работают 45".

Как отметил Александр Ватажишин, в настоящее время станция закрыта на неопределенное время: чтобы появилась возможность снова запустить их работу, должна измениться закупочная цена на природный газ.

"Когда это произойдет, сказать трудно. Цена в Украине зависит от европейских и мировых цен, а прогнозировать мировые цены – неблагодарное занятие, – сказал директор "Укравтогаза". – Мы покупаем газ на украинском рынке через Украинскую энергетическую биржу, компримируем его, очищаем, сжимаем и продаем потребителям, но сегодня потребителя нет, потому что за 45 грн мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином".

Как отметили в "Укравтогазе", справиться с ситуацией приостановкой работы трех десятков станций не получится, и поэтому компания рассматривала возможность приостановки еще одного транша станций.

"Если не случится чуда, мы планируем с января-месяца следующего года приостановить работу еще 34 станций – как минимум, пока цена не станет привлекательной для транспортников. А чтобы это произошло, она должна быть у нас на потолке хотя бы на 50% ниже, чем цена на бензин", – сказал А.Ватажишин.

В компании отметили, что на этом этапе не представляют, как добиться таких результатов без анализа ситуации на уровне государства и поддержки с его стороны. "Если государство так и не обратит внимание на эту ситуацию, у нас просто нет клиентов", — подытожили в "Укравтогазе".

Как сообщили участники рынка, сейчас весь рынок CNG в Украине стремительно теряет клиентов и закрываются не только АГНКС "Укравтогаза" — на сегодняшний день уже закрылось около 50 станций частных компаний.

Отметим, до недавнего времени метан называли наиболее реальной альтернативой обычному бензину и дизельному топливу. Наибольшим преимуществом природного газа считалась его стоимость, сравнительно со стоимостью других видов топлива для двигателей внутреннего сгорания была в несколько раз меньше.