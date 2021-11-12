За год все виды моторного топлива значительно подорожали. Это связано с мировой конъюнктурой и локальным госрегулированием цен.

В Государственной службе статистики заявили, что в Украине подорожало топливо. С октября прошлого года все виды топлива подорожали минимум на 29,8%.

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Больше всего за год вырос в цене сжиженный газ, с октября 2020 года топливо подорожало на 47,4% и теперь стоит 18,25 грн за 1 л. Бензин вырос в цене от 31,3% до 33,7%, в зависимости от вида топлива. В октябре 2021 года стоимость за 1 литр А-95 составила 30,90, а А-92 стоит 29,97 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 29,8% – новая стоимость составляет 29,40 грн/л.