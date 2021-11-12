За рік усі види моторного пального значно подорожчали. Це пов'язано зі світовою кон'юктурою та локальним держрегулюванням цін.

У Державній службі статистики заявили, що в Україні подорожчало паливо. З жовтня минулого року усі види пального подорожчали щонайменше на 29,8%.

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Найбільше за рік зріс у ціні скраплений газ, з жовтня 2020 року паливо подорожчало на 47,4% і тепер коштує 18,25 грн за 1 л. Бензин виріс у ціні від 31,3% до 33,7%, залежно від виду палива. У жовтні 2021 року вартість за 1 літр А-95 становила 30,90, а А-92 коштує 29,97 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 29,8% - нова вартість становить 29,40 грн/л.