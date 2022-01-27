Средства, потраченные сетями АЗС на оплату штрафов, предприниматели будут компенсировать повышая цены на заправках.

Государственная экологическая инспекция в течение 2021 года проверила почти 1 200 АЗС по всей Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госэкоинспекции.

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По результатам проверок 2021 года инспекторы вынесли 2 103 решения о принятии ограничительных (корректирующих) мер. Сумма административно-хозяйственных санкций составила 18,8 млн гривен, что более чем в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

“Во втором полугодии прошлого года в рамках выделенных бюджетных ассигнований Госэкоинспекцией проведено 307 экспертиз на соответствие автомобильных бензинов и дизельного топлива требованиям технического регламента. В результате инспекторы обнаружили почти 250 тонн продукции, представляющей опасность”, – говорится в сообщении.

Несоответствие техническому регламенту отмечалось преимущественно по физико-химическим показателям, таким как содержание серы, детонационная стойкость, объемная доля бензола, массовая доля кислорода, объемная доля кислородсодержащих соединений, температура вспышки в закрытом тигле.